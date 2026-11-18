Schock für einen 23-Jährigen in Osttirol: Während der junge Mann in seiner Mitarbeiterunterkunft schlief, soll ein Landsmann (33) in dessen Zimmer eingedrungen sein. Nachdem der mutmaßliche Täter Geldbörse und Autoschlüssel gestohlen hatte, machte er sich mit dem Pkw aus dem Staub.
In der Nacht auf Mittwoch soll sich der 33-jährige Rumäne zwischen Mitternacht und 3 Uhr in die unversperrte Mitarbeiterunterkunft eingeschlichen haben. Der Bewohner schlief zu diesem Zeitpunkt.
Schlüssel, Geld und Pkw futsch
„Der Tatverdächtige stahl daraufhin die Geldbörse samt Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel des 23-Jährigen“, heißt es vonseiten der Ermittler. Anschließend soll der Beschuldigte mit dem Wagen des Opfers davongefahren sein. Wohin, ist völlig unklar.
Fahndung verlief erfolglos
Eine Fahndung verlief bisher erfolglos, berichtete die Exekutive. Ermittlungen zur Ausforschung des Verdächtigen sind im Gange.
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