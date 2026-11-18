Schock für einen 23-Jährigen in Osttirol: Während der junge Mann in seiner Mitarbeiterunterkunft schlief, soll ein Landsmann (33) in dessen Zimmer eingedrungen sein. Nachdem der mutmaßliche Täter Geldbörse und Autoschlüssel gestohlen hatte, machte er sich mit dem Pkw aus dem Staub.