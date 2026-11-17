Verdächtige vor Geschäfts gestellt

Der Ex-Polizist beobachtete das Trio bei der Tat und nahm danach die Verfolgung auf. Gleichzeitig verständigte der Mann die Polizei. Die war rasch vor Ort und konnte noch direkt vor dem Einkaufszentrum eine 42-jährige tatverdächtige Österreicherin schnappen.