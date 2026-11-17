Einem pensionierten Polizeibeamten (62) ist es zu verdanken, dass Montagnachmittag in Schwaz in Tirol ein Ladendiebstahl rasch geklärt werden konnte. Der Mann beobachtete in einem Drogeriemarkt ein diebisches Trio und handelte.
Dem geschulten Auge des ehemaligen Exekutivbeamten stachen Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum in Schwaz drei Personen – zwei Männer und eine Frau – ins Auge. Das Trio verhielt sich in einem Drogeriemarkt verdächtig. Rasch war dem 62-Jährigen klar: Es handelt sich um Ladendiebe.
Verdächtige vor Geschäfts gestellt
Der Ex-Polizist beobachtete das Trio bei der Tat und nahm danach die Verfolgung auf. Gleichzeitig verständigte der Mann die Polizei. Die war rasch vor Ort und konnte noch direkt vor dem Einkaufszentrum eine 42-jährige tatverdächtige Österreicherin schnappen.
Die Begleiter der Frau – zwei Somalier (30 und 33) – warfen das Diebesgut weg, als sie die Exekutive bemerkten und flüchteten. Sie konnten jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die gestohlene Ware wurde erheblich beschädigt aufgefunden. Der Wert wird von der Polizei mit rund 500 Euro angegeben.
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