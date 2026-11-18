Die 46-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kärntner Straße in Graz in Richtung Süden unterwegs – auf der zweispurigen Straße fuhr rechts vor ihr ein 28-jähriger Grazer. Als die Frau zum Überholen ansetze, wollte der Mann offenbar gleichzeitig auf den linken Fahrstreifen wechseln, dürfte die Südsteirerin dabei aber übersehen haben.