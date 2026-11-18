Schwerer Verkehrsunfall Dienstagnachmittag in Graz: Eine Südsteirerin krachte mit ihrem Pkw in einen Lkw. Die Autofahrerin und die Beifahrerin des Lkw-Lenkers wurden schwer verletzt, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.
Die 46-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz war am Dienstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kärntner Straße in Graz in Richtung Süden unterwegs – auf der zweispurigen Straße fuhr rechts vor ihr ein 28-jähriger Grazer. Als die Frau zum Überholen ansetze, wollte der Mann offenbar gleichzeitig auf den linken Fahrstreifen wechseln, dürfte die Südsteirerin dabei aber übersehen haben.
Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch der Pkw der 46-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Die Pkw-Fahrerin und die 75-jährige Beifahrerin des Lkw-Lenkers wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 28-Jährige und der Lkw-Fahrer (45) kamen mit leichten Verletzungen davon.
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