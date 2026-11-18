Serial Offender
Detective Catches a Smartphone Thief
Thanks to the vigilance of a department store security guard, two serial thieves were tracked down. The man managed to catch one of the suspects in the act and hold him until the police arrived.
On Tuesday around 5 p.m., a store detective at an electronics store in Pasching reported a shoplifting incident by phone to the Upper Austria Regional Command Center.
The 56-year-old managed to stop one of the two perpetrators. When the police arrived, the 19-year-old man from Linz was found in the store detective’s office.
Professional Criminals
The security guard stated that the two suspects are likely professional thieves who are believed to have already stolen smartphones from several stores in Upper Austria, Lower Austria, and Styria.
The investigation revealed that the two 19-year-olds are believed to have committed several thefts at electronics stores in Upper Austria and Lower Austria, as well as several thefts from farm stands in Wels, over the past few weeks.
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