TVB Kirchberg und Kitz: „Stehen noch bei null“

Kitzbühels TVB-Obmann Christian Harisch sprach mit der „Krone“ über die Chancen auf die Tourismus-Ehe mit Kirchberg. Noch sind viele Fragen offen, einige wurden am Donnerstagabend bei einer Information an die Mitglieder im Grand Tirolia beantwortet. Wie geht es weiter?
Die erste Verhandlungsrunde zum Wechsel von Kirchberg zum TVB Kitzbühel ging am 16. Oktober über die Bühne. „Eine Flut von Fragen dazu“ nahm Kitzbühels Obmann Christian Harisch am Donnerstagabend zum Anlass, um im Grand Tirolia seine Mitglieder zu informieren. Etwa, dass Verhandlungsteams für Themen wie Budget, rechtliche Aspekte oder laufende Verträge aus den diversen TVB-Führungen gebildet wurden.
Schnelle Lösung fast sicher auszuschließen
„Die Chancen, dass die Lösung schon bis zum 1. Jänner 2027 kommt, stehen meiner Meinung nach bei unter 10 Prozent“, sagte Harisch im Vorfeld zur „Krone“. Am Ende werde – wie immer – die Kostenfrage zentral sein. Eine millionenteure „Abfindung“ für Westendorf und Brixen, die sich klar gegen die Pläne ausgesprochen hatten, sei auszuschließen.
Am Ende geht es immer darum, was etwas kostet. Zahlungen an Brixen und Westendorf, damit Kirchberg zu uns kommt, schließe ich aus.
Christian Harisch, TVB-Obmann Kitzbühel
Ausgangsposition ist schwierig
Wie sieht der TVB-Obmann und Multiunternehmer generell die Aussichten, dass die Tourismus-Ehe real wird? „Derzeit stehen wir noch bei null“, räumte Harisch ein – ohne dabei in Pessimismus verfallen zu wollen. Die vehemente Ablehnung in Westendorf (99 Prozent bei der TVB-Vollversammlung) und Brixen (74 Prozent) würden ihm als jahrzehntelangen Verhandler aber doch zu denken geben. In Kirchberg gab es – wie berichtet – satte 88 Prozent der Ja-Stimmpunkte.
Zusicherungen in Richtung Kirchberg
Harisch sichert im Falle einer Angliederung von Kirchberg zu, dass „alle Rechte und Pflichten“ der Tourismusgemeinde eingehalten würden. Beispielsweise geht es um den Erhalt der dortigen TVB-Jobs, um Kooperationen (Borussia Dortmund) oder Events wie dem „Winter-Woodstock der Blasmusik“. Generell betont er, dass alle Entscheidungen vorbehaltlich des Aufsichtsrates in Kitzbühel seien. Vorerst bleiben Fragen, am 16. November wird wieder verhandelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.