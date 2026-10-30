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Harisch spricht

TVB Kirchberg und Kitz: „Stehen noch bei null“

Tirol
30.10.2026 10:00
Kitzbühel will sich im Tourismus um eine weitere Nachbargemeinde „erweitern“, Christian Harisch ...
Kitzbühel will sich im Tourismus um eine weitere Nachbargemeinde „erweitern“, Christian Harisch (rechts) bei einer Diskussion.(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Kitzbühels TVB-Obmann Christian Harisch sprach mit der „Krone“ über die Chancen auf die Tourismus-Ehe mit Kirchberg. Noch sind viele Fragen offen, einige wurden am Donnerstagabend bei einer Information an die Mitglieder im Grand Tirolia beantwortet. Wie geht es weiter?

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Die erste Verhandlungsrunde zum Wechsel von Kirchberg zum TVB Kitzbühel ging am 16. Oktober über die Bühne. „Eine Flut von Fragen dazu“ nahm Kitzbühels Obmann Christian Harisch am Donnerstagabend zum Anlass, um im Grand Tirolia seine Mitglieder zu informieren. Etwa, dass Verhandlungsteams für Themen wie Budget, rechtliche Aspekte oder laufende Verträge aus den diversen TVB-Führungen gebildet wurden.

Schnelle Lösung fast sicher auszuschließen
„Die Chancen, dass die Lösung schon bis zum 1. Jänner 2027 kommt, stehen meiner Meinung nach bei unter 10 Prozent“, sagte Harisch im Vorfeld zur „Krone“. Am Ende werde – wie immer – die Kostenfrage zentral sein. Eine millionenteure „Abfindung“ für Westendorf und Brixen, die sich klar gegen die Pläne ausgesprochen hatten, sei auszuschließen.

Zitat Icon

Am Ende geht es immer darum, was etwas kostet. Zahlungen an Brixen und Westendorf, damit Kirchberg zu uns kommt, schließe ich aus.

Christian Harisch, TVB-Obmann Kitzbühel

Ausgangsposition ist schwierig
Wie sieht der TVB-Obmann und Multiunternehmer generell die Aussichten, dass die Tourismus-Ehe real wird? „Derzeit stehen wir noch bei null“, räumte Harisch ein – ohne dabei in Pessimismus verfallen zu wollen. Die vehemente Ablehnung in Westendorf (99 Prozent bei der TVB-Vollversammlung) und Brixen (74 Prozent) würden ihm als jahrzehntelangen Verhandler aber doch zu denken geben. In Kirchberg gab es – wie berichtet – satte 88 Prozent der Ja-Stimmpunkte.

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Zusicherungen in Richtung Kirchberg
Harisch sichert im Falle einer Angliederung von Kirchberg zu, dass „alle Rechte und Pflichten“ der Tourismusgemeinde eingehalten würden. Beispielsweise geht es um den Erhalt der dortigen TVB-Jobs, um Kooperationen (Borussia Dortmund) oder Events wie dem „Winter-Woodstock der Blasmusik“. Generell betont er, dass alle Entscheidungen vorbehaltlich des Aufsichtsrates in Kitzbühel seien. Vorerst bleiben Fragen, am 16. November wird wieder verhandelt.

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