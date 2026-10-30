TVB Kirchberg und Kitz: „Stehen noch bei null“

Ausgangsposition ist schwierig

Wie sieht der TVB-Obmann und Multiunternehmer generell die Aussichten, dass die Tourismus-Ehe real wird? „Derzeit stehen wir noch bei null“, räumte Harisch ein – ohne dabei in Pessimismus verfallen zu wollen. Die vehemente Ablehnung in Westendorf (99 Prozent bei der TVB-Vollversammlung) und Brixen (74 Prozent) würden ihm als jahrzehntelangen Verhandler aber doch zu denken geben. In Kirchberg gab es – wie berichtet – satte 88 Prozent der Ja-Stimmpunkte.