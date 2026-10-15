Heikle Fragen nach Ja zu Tourismus-Ehe mit Kitz

Diese Aufgabe bringt Tourismus-Landesrat Mario Gerber (ÖVP) in Zugzwang. Wie das Land auch immer entscheidet: Unmut und Unruhe sind programmiert. Man müsse jetzt einmal die Entscheidung des TVB-Aufsichtsrates abwarten, sagte Gerber gestern zur „Krone“. Die 88 Prozent seien aber ein „deutliches Votum“. Er verweist auf Verhandlungen, die zwischen den Tourismusverbänden in der Region geführt werden müssten.