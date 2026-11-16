Droht dem Dornbirner IT-Dienstleister das Aus?

Wie hoch die Passiva sind, ob Dienstnehmer betroffen sind und was zum Vermögensverfall führte, ist derzeit noch völlig offen. Der bestellte Masseverwalter, Rechtsanwalt Tobias Gisinger, prüft nun kurzfristig eine mögliche Fortführung des Betriebs. Gläubigerforderungen können bis zum 14. Jänner 2027 über den KSV1870 angemeldet werden. Die Prüfungstagsatzung ist am 25. Jänner 2027 am Landesgericht Feldkirch.