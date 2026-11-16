Lustenauer Campus Rotkreuz ist fertiggestellt

Nach fünf Jahren Bauzeit ist das größte Hochbauprojekt der Marktgemeinde Lustenau abgeschlossen. Am 20. November laden die Verantwortlichen des neuen Bildungszentrums zum Tag der offenen Tür.
Fünf Jahre nach dem Spatenstich im Oktober 2021 ist der neue Campus Rotkreuz in Lustenau vollständig in Betrieb. Seit diesem September nutzen auch die rund 310 Volksschulkinder das nach den Plänen des Architekturbüros „fasch&fuchs“ errichtete Gebäude, nachdem sie während der zweistufigen Bauphase in die Schule „Am Schlatt“ ausgewichen waren. Die Kindergartenkinder hatten ihre Räume bereits im Frühjahr 2024 bezogen.
Mittagessen für 600 Kinder
Neben der Volksschule mit 16 Klassenzimmern, offenen Lernlandschaften und einem Dachgarten umfasst der Komplex das Sonderpädagogische Zentrum, einen Kindergarten, die Schülerbetreuung sowie eine Doppelturnhalle. Zudem kocht die neue „Esskulturküche“ am Standort täglich für bis zu 600 Kinder aus Lustenauer Bildungseinrichtungen.
Am kommenden Freitag, 20. November, wird der Campus von 14 bis 16.30 Uhr offiziell eröffnet. Nach der Begrüßung durch Direktor Robin Würtinger und Bürgermeister Patrick Wiedl stehen ab 15 Uhr Führungen durch das Gebäude auf dem Programm. Parallel dazu veranstaltet die Volksschule einen Adventmarkt, die Bewirtung übernimmt der Elternverein.
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