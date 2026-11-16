Lustenauer Campus Rotkreuz ist fertiggestellt

Fünf Jahre nach dem Spatenstich im Oktober 2021 ist der neue Campus Rotkreuz in Lustenau vollständig in Betrieb. Seit diesem September nutzen auch die rund 310 Volksschulkinder das nach den Plänen des Architekturbüros „fasch&fuchs“ errichtete Gebäude, nachdem sie während der zweistufigen Bauphase in die Schule „Am Schlatt“ ausgewichen waren. Die Kindergartenkinder hatten ihre Räume bereits im Frühjahr 2024 bezogen.