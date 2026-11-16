In Feldkirch entstehen 28 Mietkaufwohnungen

In der Pfarrer-Weißhaar-Straße im Feldkircher Stadtteil Tosters errichtet Rhomberg Bau bis Juni 2028 im Auftrag der gemeinnützigen BWS-Gruppe zwei Wohngebäude mit insgesamt 28 geförderten Mietkaufwohnungen und 31 Tiefgaragenplätzen.
Den Grundstein setzten am Montag Vertreter der Bauherren gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Bürgermeister Manfred Rädler. Die barrierefreien Wohnungen umfassen 70 bis 75 Quadratmeter und verfügen über Balkone oder überdachte Terrassen. Ein Gemeinschaftsraum, Grünflächen sowie die ruhige Lage nahe Einkaufsmöglichkeiten und Erholungsgebieten sorgen für hohe Lebensqualität. Auch an den Klimaschutz wird gedacht: Eine Wärmepumpe und eine energieeffiziente Gebäudehülle gewährleisten zudem einen ressourcenschonenden Betrieb.
Baustart erfolgte bereits im September
Die Planung stammt von der Feldkircher APX Bauplanungs GmbH. Seit dem Baustart im September 2026 entsteht auf dem 1970 Quadratmeter großen Grundstück leistbarer, nachhaltiger Wohnraum für die Region.
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