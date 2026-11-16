In Feldkirch entstehen 28 Mietkaufwohnungen

Den Grundstein setzten am Montag Vertreter der Bauherren gemeinsam mit Wirtschaftslandesrat Marco Tittler und Bürgermeister Manfred Rädler. Die barrierefreien Wohnungen umfassen 70 bis 75 Quadratmeter und verfügen über Balkone oder überdachte Terrassen. Ein Gemeinschaftsraum, Grünflächen sowie die ruhige Lage nahe Einkaufsmöglichkeiten und Erholungsgebieten sorgen für hohe Lebensqualität. Auch an den Klimaschutz wird gedacht: Eine Wärmepumpe und eine energieeffiziente Gebäudehülle gewährleisten zudem einen ressourcenschonenden Betrieb.