Missbrauchs-Skandal: Politiker verliert alle Ämter

Riesige politische und mediale Wellen schlug die Aufdecker-Story der „Krone“: Ein steirischer NEOS-Politiker unter schwerem Missbrauchsverdacht. Der Mann, der bis Freitag auch Gemeinderat in seinem Heimatort, Mitglied des erweiterten Bundesvorstandes und Bediensteter des Landes Steiermark war, soll geschlechtlichen Kontakt zu einer erst 13-Jährigen gehabt haben, die er auf einer Internet-Plattform kennengelernt haben soll. Das Mädchen, das schwer traumatisiert sein soll, ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen den NEOS-Funktionär, der um vieles älter ist als sie.