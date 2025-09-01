Opfer (81): „Es war wie in einem schlechten Film!“

Was geht nur in manchen Menschen vor? Ein betagtes Ehepaar – sie 81 Jahre alt, er 84 und schwer krank – im Schlaf zu überfallen, ist an Feigheit kaum zu überbieten. Doch genau das ist, wie berichtet, in der Natur-Idylle von St. Radegund bei Graz passiert. In der Nacht auf Freitag wurden Ulrike und Peter L. in ihrem Haus von drei Unbekannten, die sich über ein gekipptes Fenster ins Haus geschlichen hatten, brutal bedroht und beraubt.