Opfer (81): „Es war wie in einem schlechten Film!“

In der Nacht auf Freitag wurde ein betagtes Ehepaar in St. Radegund in der Steiermark brutal überfallen. Der 81-Jährigen wurde sogar eine Pistole an den Kopf gehalten. Nun schildert das Opfer der „Krone“ die dramatischen Szenen.
Was geht nur in manchen Menschen vor? Ein betagtes Ehepaar – sie 81 Jahre alt, er 84 und schwer krank – im Schlaf zu überfallen, ist an Feigheit kaum zu überbieten. Doch genau das ist, wie berichtet, in der Natur-Idylle von St. Radegund bei Graz passiert. In der Nacht auf Freitag wurden Ulrike und Peter L. in ihrem Haus von drei Unbekannten, die sich über ein gekipptes Fenster ins Haus geschlichen hatten, brutal bedroht und beraubt.
