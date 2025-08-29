Ort nach brutalem Raub geschockt: „Das ist feig“

Beim „Krone“-Lokalaugenschein in St. Radegund, einer malerischen 2100-Einwohner-Gemeinde am Fuße des Schöckls, ist Freitagnachmittag die Bestürzung groß. Im Lokal „Treffpunkt“, ein paar Meter vom blumengeschmückten Gemeindeamt entfernt, gibt es nur ein Gesprächsthema: der brutale Überfall in der Nacht. So etwas kenne man normalerweise nur aus Graz, gut eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, aber hier? Mitten in der ländlichen Idylle? Mitten unter uns?