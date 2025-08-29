Ort nach brutalem Raub geschockt: „Das ist feig“

Brutale „Home Invasion“ in St. Radegund bei Graz: Ein Ehepaar (81 und 84 Jahre alt) wurde von einem Einbrecher-Trio im Schlaf überrascht. Im Ort am Fuße des Schöckls ist der Schock groß.
Beim „Krone“-Lokalaugenschein in St. Radegund, einer malerischen 2100-Einwohner-Gemeinde am Fuße des Schöckls, ist Freitagnachmittag die Bestürzung groß. Im Lokal „Treffpunkt“, ein paar Meter vom blumengeschmückten Gemeindeamt entfernt, gibt es nur ein Gesprächsthema: der brutale Überfall in der Nacht. So etwas kenne man normalerweise nur aus Graz, gut eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, aber hier? Mitten in der ländlichen Idylle? Mitten unter uns?
„Es ist schockierend, dass es ein altes Ehepaar getroffen hat“, erzählt Peter, der mit Freunden an der Theke sitzt. „Mein Kumpel hat es richtig formuliert: Das ist feig.“ Generell fühle man sich hier sicher, auch wenn es schon längst keinen Polizeiposten mehr gebe im Ort. „Aber die Streifenbeamten fahren ihre Runden und schauen nach dem Rechten.“
Über gekipptes Fenster eingestiegen
Was war passiert? Nun, gegen 2.20 Uhr waren zumindest drei unbekannte Täter in der Rinneggerstraße über ein gekipptes Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Über das Erdgeschoß gelangten sie in das Schlafzimmer, wo ein betagtes Ehepaar schlief.
Der 84-jährige Steirer und seine 81-jährige Gattin wurden unsanft geweckt, als einer der mausgrau gekleideten Maskenmänner mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand herumfuchtelte: „Alles her!“
Gemeint waren Wertgegenstände und Geld. Würden sie nicht gehorchen, werde man sie fesseln, drohten die Einbrecher, bevor sie aus einer Schreibtischlade im Wohnzimmer einen geringen Geldbetrag stahlen.
Danach trat das Brutalo-Trio plötzlich die Flucht durch die Haustüre an. Die Senioren erlitten bei dem Überfall einen Schock. Hinweise an das Landeskriminalamt: 059133/603333.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.