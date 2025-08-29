Pensionisten-Paar in der Nacht brutal überfallen

In der Nacht auf Freitag kam es in St. Radegund (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem brutalen Überfall: Ein betagtes Ehepaar wurde mit einer Waffe bedroht und gefesselt. Täter flüchteten allerdings mit geringer Beute.
Gegen 2.20 Uhr drangen drei bislang unbekannte Täter in das Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in St. Radegund ein. Die Verbrecher begaben sich ins Schlafzimmer und überraschten das dort schlafende Ehepaar (84 und 81 Jahre alt). Einer der Täter bedrohte die 81-jährige Frau mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und schrie nur „Geld her!“.
Von den Verdächtigen fehlt jede Spur
Nachdem sie das Paar weiter bedroht und gefesselt hatten, entnahmen die Täter laut derzeitigem Ermittlungsstand aus einer Schreibtischlade im Wohnzimmer einen geringen Geldbetrag. Danach flüchteten sie ohne erkennbaren Grund durch die Haustür ins Freie. Dort verliert sich allerdings jede Spur.
Das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen übernommen. Die beiden Opfer blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.
