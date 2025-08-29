Pensionisten-Paar in der Nacht brutal überfallen

Von den Verdächtigen fehlt jede Spur

Nachdem sie das Paar weiter bedroht und gefesselt hatten, entnahmen die Täter laut derzeitigem Ermittlungsstand aus einer Schreibtischlade im Wohnzimmer einen geringen Geldbetrag. Danach flüchteten sie ohne erkennbaren Grund durch die Haustür ins Freie. Dort verliert sich allerdings jede Spur.