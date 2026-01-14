Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Wald vergraben

Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen

Steiermark
14.01.2026 10:46
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.(Bild: Jauschowertz Christian / LPD Stmk, Krone KREATIV)

Nach einem Vermissten-Krimi fanden am Dienstag Ermittler die Leiche von Johanna G. in einem südoststeirischen Waldstück. Ein Cobra-Beamter steht im Verdacht, für den Tod der 34-Jährigen verantwortlich zu sein. Jetzt veröffentlichte die Polizei eine grausame Chronologie.

0 Kommentare

Das grausame Geständnis im Fall Johanna G. erschüttert seit Dienstag das Land. Tagelang galt die Südsteirerin als vermisst, ein Cobra-Beamter geriet ins Visier der Ermittler. Im Verhör gab er die Tat schließlich zu und führte die Polizei zur Leiche der 34-Jährigen – verscharrt in einem Waldstück in der Südoststeiermark.

Chronologie der Bluttat
Bis in die Nachtstunden wurde der 30-jährige Verdächtige einvernommen, am Mittwochvormittag wurde nun die gesamte Chronologie der Bluttat offengelegt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten die Polizei und Staatsanwaltschaft Graz die Medien.

„Tat macht uns fassungslos“
Landespolizeidirektor Gerald Ortner: „Es ist nun traurige Gewissheit, die als abgängig gemeldete Frau aus Tillmitsch ist tot. Am gestrigen Nachmittag hat der Beschuldigte ein Teilgeständnis abgelegt. Die Tat macht uns alle fassungslos.“

Rene Kornberger vom Landeskriminalamt Steiermark erläutert: „Am Samstag, dem 10. Jänner, gab es eine Anzeigenerstattung. Die Polizei hielt daraufhin über eine Leiter Einsicht in ihre Wohnung in Tillmitsch.“ Weil niemand öffnete, wurden die Schlösser aufgebrochen. Außerdem wurde der Standort ihres Handys abgefragt.

Pressekonferenz in Graz (v. l.), Rene Kornberger (Landeskriminalamt Steiermark), ...
Pressekonferenz in Graz (v. l.), Rene Kornberger (Landeskriminalamt Steiermark), Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Christian Kroschl (Staatsanwaltschaft Graz)(Bild: Jürgen Fuchs)

Diese Abfrage sowie ein Chatverlauf zwischen Johanna und einer Freundin führten schließlich zum Verdächtigen. Manuel M. wurde in den Nachtstunden kontaktiert, leugnete jedoch, etwas damit zu tun zu haben. Er gab sogar an, seit Dezember keinen Kontakt mehr mit Johanna gehabt zu haben.

Suchaktionen ohne Ergebnis
Nachdem sich der Druck auf ihn erhöht hatte, gab er zu, dass es ein Treffen gab, lieferte jedoch verwirrende Angaben. Es kam zu großen Suchaktionen – in Tillmitsch entlang der Laßnitz bis zur Mündung in die Sulm und entlang der Raab. Erst am frühen Dienstagnachmittag gab er den Ablageort preis.

„Das Opfer wurde im Erdreich vergraben aufgefunden, im Nahbereich des Wohnortes des Beschuldigten“, sagt Kornberger. Der 30-Jährige wurde nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, sagt Christian Kroschl (Staatsanwaltschaft Graz): „Heute wird Untersuchungshaft wegen Verdacht des Mordes verhängt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren weiter.“

Lesen Sie auch:
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Krone Plus Logo
Polizist gestand
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
14.01.2026
Steirerin (34) ist tot
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
13.01.2026

Gewalttat lief als Vermisstenfall
Ursprünglich wurde die Gewalttat als Vermisstenfall geführt. Diverse Plattformen – etwa Österreich findet euch – riefen zur Suche nach Johanna auf. Ihre Mutter hatte vergangenen Samstag Anzeige erstattet, nachdem sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Mit dieser tragischen Wende hatte ihre Familie nicht rechnen können.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Südoststeiermark
Polizei
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
383.888 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
164.678 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.206 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf