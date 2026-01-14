Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen

Nach einem Vermissten-Krimi fanden am Dienstag Ermittler die Leiche von Johanna G. in einem südoststeirischen Waldstück. Ein Cobra-Beamter steht im Verdacht, für den Tod der 34-Jährigen verantwortlich zu sein. Jetzt veröffentlichte die Polizei eine grausame Chronologie.
Das grausame Geständnis im Fall Johanna G. erschüttert seit Dienstag das Land. Tagelang galt die Südsteirerin als vermisst, ein Cobra-Beamter geriet ins Visier der Ermittler. Im Verhör gab er die Tat schließlich zu und führte die Polizei zur Leiche der 34-Jährigen – verscharrt in einem Waldstück in der Südoststeiermark.
Chronologie der Bluttat
Bis in die Nachtstunden wurde der 30-jährige Verdächtige einvernommen, am Mittwochvormittag wurde nun die gesamte Chronologie der Bluttat offengelegt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz informierten die Polizei und Staatsanwaltschaft Graz die Medien.
„Tat macht uns fassungslos“
Landespolizeidirektor Gerald Ortner: „Es ist nun traurige Gewissheit, die als abgängig gemeldete Frau aus Tillmitsch ist tot. Am gestrigen Nachmittag hat der Beschuldigte ein Teilgeständnis abgelegt. Die Tat macht uns alle fassungslos.“
Rene Kornberger vom Landeskriminalamt Steiermark erläutert: „Am Samstag, dem 10. Jänner, gab es eine Anzeigenerstattung. Die Polizei hielt daraufhin über eine Leiter Einsicht in ihre Wohnung in Tillmitsch.“ Weil niemand öffnete, wurden die Schlösser aufgebrochen. Außerdem wurde der Standort ihres Handys abgefragt.
Diese Abfrage sowie ein Chatverlauf zwischen Johanna und einer Freundin führten schließlich zum Verdächtigen. Manuel M. wurde in den Nachtstunden kontaktiert, leugnete jedoch, etwas damit zu tun zu haben. Er gab sogar an, seit Dezember keinen Kontakt mehr mit Johanna gehabt zu haben.
Suchaktionen ohne Ergebnis
Nachdem sich der Druck auf ihn erhöht hatte, gab er zu, dass es ein Treffen gab, lieferte jedoch verwirrende Angaben. Es kam zu großen Suchaktionen – in Tillmitsch entlang der Laßnitz bis zur Mündung in die Sulm und entlang der Raab. Erst am frühen Dienstagnachmittag gab er den Ablageort preis.
„Das Opfer wurde im Erdreich vergraben aufgefunden, im Nahbereich des Wohnortes des Beschuldigten“, sagt Kornberger. Der 30-Jährige wurde nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, sagt Christian Kroschl (Staatsanwaltschaft Graz): „Heute wird Untersuchungshaft wegen Verdacht des Mordes verhängt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren weiter.“
Gewalttat lief als Vermisstenfall
Ursprünglich wurde die Gewalttat als Vermisstenfall geführt. Diverse Plattformen – etwa Österreich findet euch – riefen zur Suche nach Johanna auf. Ihre Mutter hatte vergangenen Samstag Anzeige erstattet, nachdem sie ihre Tochter nicht erreichen konnte. Mit dieser tragischen Wende hatte ihre Familie nicht rechnen können.
