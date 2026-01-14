Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen

Suchaktionen ohne Ergebnis

Nachdem sich der Druck auf ihn erhöht hatte, gab er zu, dass es ein Treffen gab, lieferte jedoch verwirrende Angaben. Es kam zu großen Suchaktionen – in Tillmitsch entlang der Laßnitz bis zur Mündung in die Sulm und entlang der Raab. Erst am frühen Dienstagnachmittag gab er den Ablageort preis.

„Das Opfer wurde im Erdreich vergraben aufgefunden, im Nahbereich des Wohnortes des Beschuldigten“, sagt Kornberger. Der 30-Jährige wurde nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, sagt Christian Kroschl (Staatsanwaltschaft Graz): „Heute wird Untersuchungshaft wegen Verdacht des Mordes verhängt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren weiter.“