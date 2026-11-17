Benedikt Lentsch oder Christian Kovacevic, Ober- oder Unterland? Diese Frage tat sich zuletzt bei der Tiroler SPÖ auf. Während die ersten Listenplätze ohne Kampfabstimmung entschieden wurden, gibt es dahinter ein wahres Drängeln.
Beim Parteitag der Tiroler Sozialdemokraten werden – wie berichtet – die Listen für die Landtagswahl im Herbst 2027 erstellt. Die ersten vier Plätze der Landesliste sind bereits fix: 1. LHStv. Philip Wohlgemuth, 2. Elisabeth Blanik, Bürgermeisterin von Lienz, 3. Landesrat René Zumtobel und 4. Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl. Das alles wurde ganz friedlich und ohne Kampfabstimmung entschieden. Selbiges wollte die Parteispitze auch für Platz 5 – seitens der Parteispitze hätte man sich Benedikt Lentsch, Bürgermeister von Zams, gewünscht.
Doch Christian Kovacevic, Stadtrat in Wörgl, will den Platz ebenfalls. Derzeit sitzen beide im Landtag, doch schenkt man aktuellen Prognosen Glauben, könnte Platz fünf das Kampfmandat sein. Ein Vermittlungsgespräch, bei dem dem Wörgler ein Angebot gemacht wurde, schlug dieser aus. Und so wird es beim Parteitag eine Kampfabstimmung geben.
Druck und solide Arbeit
Dabei gerät Kovacevic in seiner Heimat zunehmend unter Druck. Im Gegensatz zu Lentsch, der in Zams, der Heimatgemeinde von LH a. d. Günther Platter, eine gute und solide Arbeit macht. Zuletzt haben sich in Wörgl sogar die beiden Gemeinderäte Herbert Pertl und Emil Dander als „Unabhängiges Forum Wörgl“ (UFW) von der Liste Hedi Wechner abgespalten. Ex-Bürgermeisterin Wechner legte nach der verlorenen Wahl bekanntlich ihr Amt nieder, Kovacevic übernahm. Pertl und Dander kritisierten mehrfach Kovacevics Stil sowie seine mangelnde Kompromissbereitschaft.
Besonders deutlich wurde der rote Bruch bei der Vizebürgermeisterwahl im Juli des Jahres. Dander und Pertl stellten sich damals sogar gegen eine Nominierung Kovacevics als Vizebürgermeister. Das lässt freilich tief blicken.
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