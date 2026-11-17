Druck und solide Arbeit

Dabei gerät Kovacevic in seiner Heimat zunehmend unter Druck. Im Gegensatz zu Lentsch, der in Zams, der Heimatgemeinde von LH a. d. Günther Platter, eine gute und solide Arbeit macht. Zuletzt haben sich in Wörgl sogar die beiden Gemeinderäte Herbert Pertl und Emil Dander als „Unabhängiges Forum Wörgl“ (UFW) von der Liste Hedi Wechner abgespalten. Ex-Bürgermeisterin Wechner legte nach der verlorenen Wahl bekanntlich ihr Amt nieder, Kovacevic übernahm. Pertl und Dander kritisierten mehrfach Kovacevics Stil sowie seine mangelnde Kompromissbereitschaft.