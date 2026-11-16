Dieb (38) plünderte Container: Flucht scheiterte

Mann von Drohne ausfindig gemacht

Die alarmierte Polizei rückte aus, um den Flüchtigen ausfindig zu machen. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen und einer Polizeidrohne war schließlich erfolgreich: Der 38-Jährige wurde im Nahbereich des Bahnhofs angetroffen. Er wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie die Polizeidrohne.