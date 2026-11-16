Dieb (38) plünderte Container: Flucht scheiterte

In die Hose ging ein Einbruchsversuch in einen Baucontainer einer Firma in Wattens (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) für einen 38-jährigen Polen. Der Mann wurde von Zeugen beobachtet, wie er Maschinen zum Abtransport bereitgestellt hatte. Er flüchtete, wurde jedoch wenig später gestellt.
In der Nacht auf Sonntag soll der 38-jährige Pole auf bisher unbekannte Weise in einen Baucontainer eines Unternehmens in Wattens eingebrochen sein. Der Mann wird verdächtigt, mehrere Baumaschinen zum Abtransport bereitgestellt und bereits teilweise in einem in der Nähe abgestellten Auto verstaut zu haben.
Ein Zeuge hatte den Mann dabei jedoch ertappt. Als der Verdächtige dies wahrgenommen hatte, ergriff er die Flucht durch einen angrenzenden Wald in Richtung des Bahnhofs Baumkirchen-Volders.
Mann von Drohne ausfindig gemacht
Die alarmierte Polizei rückte aus, um den Flüchtigen ausfindig zu machen. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen und einer Polizeidrohne war schließlich erfolgreich: Der 38-Jährige wurde im Nahbereich des Bahnhofs angetroffen. Er wurde festgenommen und zeigte sich geständig. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie die Polizeidrohne.
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