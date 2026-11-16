Freund Orbán. Es ist gerade einmal zwei Jahre her – da lud nach dem Sieg der FPÖ bei der Nationalratswahl Walter Rosenkranz als frisch bestellter Nationalratspräsident hohen Besuch ins Parlament: Flankiert von seinem Parteichef Herbert Kickl, dem blauen EU-Abgeordneten Harald Vilimsky, Partei-Generalsekretär Christian Hafenecker und der Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst (haben Sie deren bizarren Auftritt Sonntag spätabends auf ORF2 gesehen?), die als mögliche blaue Außenministerin in einer Regierung Kickl gehandelt wird, empfing damals der Nationalratspräsident den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. In vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem EU-Kritiker Orbán hatte man sogar die EU-Flagge vom Parlament eingezogen, ehe man sich unter besten Freunden austauschte und einander mit Komplimenten überschüttete. Nach dem Treffen in größerer Runde zog sich Kickl mit Freund Orbán zu einem Zweier-Gespräch zurück, wo die beiden Herren eine sogenannte „Wiener Erklärung“ unterzeichneten, in der sie ihre Gemeinsamkeiten präzisierten. Schnee von gestern.