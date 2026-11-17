Der neue Bürgermeister von Leobersdorf veröffentlicht nun im Internet die Stellungnahme des Landes NÖ, die aufzeigt, was schon lange kritisiert wurde. Diese liegt seit Ende Juli vor, der „alte“ Bürgermeister hielt sie jedoch vor der Bevölkerung und vor anderen Parteien unter Verschluss.
Seit 29. Juli liegt die 28-seitige Stellungnahme des Landes NÖ zu geplanten und umstrittenen Umwidmungsprojekten bereits im Rathaus von Leobersdorf, Bezirk Baden, vor.
Andreas Ramharter, bis 1. Oktober noch Bürgermeister der Marktgemeinde und immer wieder wegen seiner Grundstücksdeals in der Kritik, hielt diese jedoch streng unter Verschluss.
Ende September beendete dann die ÖVP die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterpartei „Zukunft Leobersdorf“ – ebenfalls wegen einer geplanter Umwidmung, bei der scheinbar ein Landesgesetz umgangen werden sollte.
Grobe Mängel wurden jetzt bestätigt
Harald Sorger, seit 2. Oktober offizieller Bürgermeister von Leobersdorf, hat mit seiner Partei „Leobersdorf JETZT“ immer wieder auf grobe Mängel bei den Umwidmungen hingewiesen. Diese wurden jetzt großteils auch bestätigt und auch auf der Gemeindehomepage veröffentlicht.
Das Land hat bei zahlreichen geplanten Änderungen erhebliche fachliche und rechtliche Mängel sowie Versagungsgründe festgestellt.
Harald Sorger, Bürgermeister von Leobersdorf
Bild: Doris Seebacher
„Insbesondere die fehlenden Verkehrsgutachten und der 9 Hektar Umwidmungstrick bei Leo Ost wurden vom Land klar zurückgewiesen“, erklärt auch Parteikollege Christian Husar.
Sieben von 24 Änderungspunkte werden nun weitergeführt und bei der nächsten Gemeinderatssitzung vorgelegt. „Die übrigen wurden zurückgezogen“, so Sorger. Denn nach wie vor steht seine Partei für die Devise „Lebensqualität statt Flächenfraß“ in seiner Heimatgemeinde.
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