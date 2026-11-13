„Gesundheit und Klimaschutz nicht verhandelbar“

Das Transitforum Austria-Tirol warnt in einer aktuellen Aussendung davor, dass man mit „Vollgas wieder in die Inntaler Giftsuppe“ zurückkehrt. Fritz Gurgiser fordert daher für die IG Luft-Richtlinie die Übernahme der WHO-Grenzwerte für Feinstaub und N02 auf Grundlage des national und europarechtlich abgesicherten Vorsorgeprinzips sowie keine Aufhebung von derzeit geltenden Schutzmaßnahmen nach IG-Luft im gesamten Bundesgebiet (Lkw-Fahrverbote, Tempolimits, etc.).