„Gesundheit und Klimaschutz nicht verhandelbar“

Die IG Luft-Richtlinie wird derzeit wieder heftig diskutiert. Das ruft naturgemäß auch das Transitforum Austria-Tirol auf den Plan. Obmann Fritz Gurgiser fordert vehement die Übernahme der WHO-Grenzwerte.
Das Transitforum Austria-Tirol warnt in einer aktuellen Aussendung davor, dass man mit „Vollgas wieder in die Inntaler Giftsuppe“ zurückkehrt. Fritz Gurgiser fordert daher für die IG Luft-Richtlinie die Übernahme der WHO-Grenzwerte für Feinstaub und N02 auf Grundlage des national und europarechtlich abgesicherten Vorsorgeprinzips sowie keine Aufhebung von derzeit geltenden Schutzmaßnahmen nach IG-Luft im gesamten Bundesgebiet (Lkw-Fahrverbote, Tempolimits, etc.).
„Alles andere ist inakzeptabel“
„Gesundheit und Klimaschutz sind nämlich keine verhandelbaren Güter“, betont Gurgiser. Tirol und Österreich müssen nun auf die Vorteile beharren und der privaten und betrieblichen Anrainerschaft die Sicherheit geben, auch in Zukunft vor Gesundheitsbelastungen dauerhaft und nachhaltig geschützt zu werden.
„Alles andere ist inakzeptabel und eine nationale sowie internationale Blamage“, sagt Fritz Gurgiser.
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