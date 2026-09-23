Weniger Austritte: Die Kirche hat neue Hoffnung

In unsicheren Zeiten, mit täglichen Meldungen über Kriege, Mord, Totschlag und zunehmenden Islamismus, wird die katholische Kirche für viele wieder zum sicheren Hafen. Eine Tendenz, die aktuell in ganz Europa zu spüren ist – besonders in Österreich, wo die Zahl der Kirchenaustritte nach Jahren wieder zurückgeht und die Erwachsenentaufen zunehmen.