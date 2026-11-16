Restaurant am Thalersee schon wieder pleite

Elf Dienstnehmer betroffen

Das Restaurant „Thaler See Garten“ ist bereits seit 11. November geschlossen und wird auch unter diesem Pächter nicht mehr aufsperren. Elf Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen, 43 Gläubiger warten auf ihr Geld. Laut Alpenländischem Kreditorenverband konnten die aus dem ersten Sanierungsverfahren entstandenen Raten auch nicht mehr bedient werden – es kommt daher zu einem „Wiederaufleben der Altforderungen in Höhe von 50 Prozent“.