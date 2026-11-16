Restaurant am Thalersee schon wieder pleite

Der Nächste bitte! Die Betreiber des Restaurants am Thalersee sind schon wieder pleite – und das zum zweiten Mal. Bereits der Vorgänger ging Konkurs. Die Holding sucht bereits einen Nachfolger.
Bereits Anfang des Jahres mussten die Betreiber des Restaurants am Thalersee Konkurs anmelden, die Außenstände betrugen damals über 800.000 Euro. Nun schlitterte die KraftMoments KMG GmbH in Liqu neuerlich in Insolvenz. Hinter der Gesellschaft steht der Wiener Unternehmer Anton Borkmann als Alleingesellschafter, wie der AKV berichtet. Die Passiva betragen nun stolze 1,46 Millionen Euro.
Elf Dienstnehmer betroffen
Das Restaurant „Thaler See Garten“ ist bereits seit 11. November geschlossen und wird auch unter diesem Pächter nicht mehr aufsperren. Elf Dienstnehmer sind von der Pleite betroffen, 43 Gläubiger warten auf ihr Geld. Laut Alpenländischem Kreditorenverband konnten die aus dem ersten Sanierungsverfahren entstandenen Raten auch nicht mehr bedient werden – es kommt daher zu einem „Wiederaufleben der Altforderungen in Höhe von 50 Prozent“.
Die Holding Graz als Eigentümer sucht bereits nach einem neuen Betreiber. Dass sich niemand länger am Thalersee halten kann, ist für die Stadttochter doppelt bitter, schließlich wurden vor ein paar Jahren fast sieben Millionen Euro in die Modernisierung des Thalersees investiert, viel Geld floss damals auch in das Restaurant.
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