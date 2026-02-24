Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pallottihaus schließt

Was mit Wiens schwindenden Kirchen geschieht

Wien
24.02.2026 09:10
Diesen Sonntag findet im Hietzinger Pallottihaus die unwiderruflich letzte Messe statt.
Diesen Sonntag findet im Hietzinger Pallottihaus die unwiderruflich letzte Messe statt.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Das Hietzinger Pallottihaus schließt für immer seine Pforten: kein Einzelfall. Immer mehr Kirchen werden – oft unbemerkt – zu etwas anderem als Gotteshäuser, zumindest für Katholiken.

0 Kommentare

Weihnachten konnte die Gemeinde der heimeligen Pallottikirche in der Hietzinger Auhofstraße dort durch eine Gnadenfrist noch feiern (die „Krone“ berichtete), Ostern geht sich nicht mehr aus: Am Sonntag endet die 65-jährige Geschichte des Gebäudes als Gotteshaus.

Die Kirche mit ihrem verwaisten Gästehaus gehört dem Orden der Pallottiner. Ihr Glaube verlangt „Dienst an den Orten, wo er gerade benötigt wird“, und liefert damit schon die Erklärung für die Schließung: Während katholische Gemeinden in Afrika und Asien wachsen, schrumpfen sie hier: In Wien gibt es noch etwa 500.000 Katholiken.

Selbst in der viel kleineren Stadt der 1970er Jahre waren es 1,3 Millionen. Das erklärt den damaligen Kirchen-Bauboom ebenso wie jetzt die Schließungen, denn die Pallottikirche ist alles andere als ein Einzelfall.

Zitat Icon

Die Erzdiözese ist dabei, die Zahl der Kirchen an die Zahl der Gläubigen anzupassen. Weitere werden voraussichtlich folgen.

Stellungnahme der Erzdiözese Wien

Lieber an andere Gläubige abgeben als aufgeben
Sieben ihrer eigenen Kirchen hat die Erzdiözese in den letzten zehn Jahren aufgegeben. Einige gibt es auch als Bauwerke nicht mehr: Die Stadlauer „VOEST-Kirche“ wurde etwa als unsanierbar 2020 abgerissen. Dazu kommen Gotteshäuser von Ordensgemeinschaften wie den Pallottinern oder die 2023 profanierte Kirche der Kreuzschwestern in Meidling. Es gibt aber auch Kirchen und Kapellen, die weltlichen Eigentümern gehören und nur von der Erzdiözese betreut wurden. Ein Beispiel ist die 2022 aufgegebene Kirche im Wiener Arsenal.

Wenn möglich, übergibt die Erzdiözese ihre Kirchen an andere Konfessionen: Die Kirche am Schöpfwerk wurde 2022 serbisch-orthodox. Seit der Jahrtausendwende kamen fünf orthodox-christliche Konfessionen auf diese Art an Kirchen in Favoriten, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring, Währing und Floridsdorf. Christoph Schönborn wollte so als Erzbischof gewährleisten, dass die Häuser weiter dem Glauben dienen. Sein Nachfolger Josef Grünwidl möchte die Praxis fortführen.

Für die Pallottikirche gibt es aber noch keine Pläne. Der Orden hätte eine Nutzung zugunsten der Gemeinschaft, etwa als Kindergarten, gern gesehen. Der Bezirk bot statt konkreter Vorschläge allerdings bloß eine „ausgestreckte Hand“ der Gesprächsbereitschaft an.

Zwei Kirchen in der Nachbarschaft wollen die eingeschworene Pallotti-Gemeinde aufnehmen. Viele von ihnen hängen jedoch so sehr an „ihrer“ Kirche, dass sie von nun an vor allem im privaten Rahmen zusammenkommen wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
24.02.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 12°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
7° / 12°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 11°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
7° / 11°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
7° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
179.152 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
139.467 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.459 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3710 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1060 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1045 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Mehr Wien
Pallottihaus schließt
Was mit Wiens schwindenden Kirchen geschieht
Sportart im Trend
Hallenzauber ohne Bande: Futsal begeistert Fans
Fest für Jugendstil
Mit größeren Augen aufs Wien um 1900 geschaut
Mehrere Stiche in Hals
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
Krone Plus Logo
Altmeister Alex Horst
„Im Kopf fühle ich mich fast noch immer wie 20“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf