Was mit Wiens schwindenden Kirchen geschieht

Lieber an andere Gläubige abgeben als aufgeben

Sieben ihrer eigenen Kirchen hat die Erzdiözese in den letzten zehn Jahren aufgegeben. Einige gibt es auch als Bauwerke nicht mehr: Die Stadlauer „VOEST-Kirche“ wurde etwa als unsanierbar 2020 abgerissen. Dazu kommen Gotteshäuser von Ordensgemeinschaften wie den Pallottinern oder die 2023 profanierte Kirche der Kreuzschwestern in Meidling. Es gibt aber auch Kirchen und Kapellen, die weltlichen Eigentümern gehören und nur von der Erzdiözese betreut wurden. Ein Beispiel ist die 2022 aufgegebene Kirche im Wiener Arsenal.