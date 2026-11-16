Nach Landtag-Eklat liegt jetzt neues Gutachten vor

Landtagsregeln sollten überarbeitet werden

Vašek widerspricht – mit Verweis auf konkreten Beispielen – auch dem Argument der Opposition, wonach eine Wiederholung nicht mehr möglich ist, sobald ein Abstimmungsergebnis verkündet ist. Interessant: Eigentlich muss laut Landtagsordnung bei einer Wiederholung namentlich abgestimmt werden. Das ist am 29. September nicht geschehen – doch für Vašek ist auch das nicht entscheidend, weil dadurch „die Ermittlung der wahren Mehrheit im Landtag nicht behindert war“. Eine Überarbeitung der Landtagsordnung und künftig eindeutigeren Regeln regt der Linzer Uni-Professor dennoch an.