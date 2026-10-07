Landtags-Eklat: Amon weist neue Expertise zurück

Seit mehr als einer Woche liegen in der Steiermark die FPÖ-ÖVP-Regierung und die Opposition im Clinch. Grund ist ein Vorfall in der Landtagssitzung am 29. September. SPÖ, Grüne, KPÖ und NEOS zogen am Abend aus der Landstube aus. Was war passiert? FPÖ und ÖVP hatten ihrem eigenen Antrag über ein Verbot des politischen Islam zunächst nicht zugestimmt, nachdem die dritte Landtagspräsidentin Helga Ahrer (SPÖ) eine falsche Einlagezahl genannt hatte. Nach langen Debatten und stundenlanger Unterbrechung (wegen drei dringlicher Anfragen) sollte die Abstimmung dann wiederholt werden.