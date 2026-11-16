Landtags debattiert über Strafmündigkeit

Die Sitzung beginnt um 9 Uhr mit der Wahl der Direktorin des Landes-Rechnungshofs sowie der anschließenden Wahl des Landesvolksanwalts. Im Zentrum der darauffolgenden Aktuellen Stunde steht auf Vorschlag der ÖVP das Thema „Alter darf kein Freibrief sein: Strafmündigkeit senken, Bevölkerung schützen!“. Im Anschluss widmet sich das Landesparlament zwei wesentlichen Gesetzesvorlagen: Zudem passt das Land die Stromgesetze an neue Bundesvorgaben an: Größere Photovoltaikanlagen werden künftig leichter genehmigt, während große Stromspeicher strenger geprüft werden. Zudem dem soll die ID Austria bei Landesbehörden künftig genauso wie ein klassischer Lichtbildausweis gelten.