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Am Mittwoch

Landtags debattiert über Strafmündigkeit

Vorarlberg
16.11.2026 11:00
Die Mitglieder des Vorarlberger Landtags beschäftigen sich in der Aktuellen Stunde mit dem Thema ...
Die Mitglieder des Vorarlberger Landtags beschäftigen sich in der Aktuellen Stunde mit dem Thema Strafmündigkeit.(Bild: SoS)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am kommenden Mittwoch tritt der Vorarlberger Landtag zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Neben personellen Entscheidungen stehen eine kontroverse Aktuelle Stunde zum Thema Strafmündigkeit sowie diverse Gesetzesänderungen auf der Tagesordnung.

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Die Sitzung beginnt um 9 Uhr mit der Wahl der Direktorin des Landes-Rechnungshofs sowie der anschließenden Wahl des Landesvolksanwalts. Im Zentrum der darauffolgenden Aktuellen Stunde steht auf Vorschlag der ÖVP das Thema „Alter darf kein Freibrief sein: Strafmündigkeit senken, Bevölkerung schützen!“. Im Anschluss widmet sich das Landesparlament zwei wesentlichen Gesetzesvorlagen: Zudem passt das Land die Stromgesetze an neue Bundesvorgaben an: Größere Photovoltaikanlagen werden künftig leichter genehmigt, während große Stromspeicher strenger geprüft werden. Zudem dem soll die ID Austria bei Landesbehörden künftig genauso wie ein klassischer Lichtbildausweis gelten.

Auch Marke Vorarlberg auf der Agenda
Zusätzlich werden dringliche Anfragen von den Neos (zu Gemeindefusionen) und der SPÖ (zur Zukunft von VMOBIL) für weiteren Diskussionsstoff sorgen. Auf der umfangreichen Agenda stehen zudem zahlreiche Berichte und Anträge zu Themen wie der Marke Vorarlberg, Hebammenversorgung, dem leistbaren Wohnbau und der Endometrioseversorgung. Interessierte können die gesamte Landtagssitzung per Live-Stream auf der Website des Vorarlberger Landtags mitverfolgen.

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