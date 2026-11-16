Overturned:
Five Injured in Preschool Bus Accident
A major emergency response operation took place Monday morning in the Mühlviertel region: According to initial reports, a kindergarten bus was involved in an accident. Five people, including young children, required on-site medical attention or were transported to the hospital.
Three fire departments were alerted at 8:40 a.m. in Putzleinsdorf. According to initial reports, a kindergarten bus veered off the road and overturned. There was reportedly no collision with another vehicle.
Helicopter Dispatched as Well
The police and the Red Cross also arrived on the scene. As a precaution, emergency responders dispatched several vehicles; the emergency medical helicopter was also sent, and a general practitioner was called.
Two children taken to the hospital
Although there were five injured people to treat at the scene, the rescue helicopter was able to take off again—fortunately, the injuries were not severe enough to require any of the victims to be airlifted. Three people were treated at the scene, and the Red Cross transported two children to the hospital in Rohrbach. The cause of the accident is still unclear.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.