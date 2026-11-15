Raimanns Colts bejubelten einen seltenen Erfolg

Field Goal vergeben

Von da an gelang der Colts-Offensive um Jones und Raimann aber nicht mehr viel, kamen die Dolphins Anfang des vierten Viertels aber auf 22:24 voran – und hätten auch die Führung übernehmen können. Doch Kicker Gonzalez vergab ein Field Goal aus 51 Yards. So feierten die Colts, obwohl sie die Saison fast schon aufgegeben hatten, den dritten Saisonsieg.