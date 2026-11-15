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24:22 über Miami

Raimanns Colts bejubelten einen seltenen Erfolg

US-Sport
15.11.2026 22:37
Österreichs NFL-Profi Bernhard Raimann.
Österreichs NFL-Profi Bernhard Raimann.(Bild: GEPA)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Bernhard Raimann und seine Indianapolis Colts sind in der NFL endlich wieder in den seltenen Genuss eines Sieges gekommen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge schlugen sie die Miami Dolphins mit 24:22 und halten nun bei einer Saisonbilanz von 3:7. 

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Es war das Match, in dem sich die Colts am ehesten einen Sieg versprechen durften. Immerhin gastierte mit den Miami Dolphins die bislang schlechteste Mannschaft der NFL Saison im Lucas Oil Stadium. Das Team aus Miami hatte es in den ersten acht Partien sogar nur auf einen Sieg gebracht. 

NFL, 10. SPIELTAG

New York Jets – Buffalo 12:31, Green Bay – Minnesota 10:30, New Orleans – Carolina 17:20, Tennessee – Jacksonville 23:40, Cleveland – Houston 27:24, Atlanta – Kansas City 13:35. 

Und nach einer schwachen Anfangsphase beider Teams schien es denn auch so zu kommen. Durch offensive Touchdowns von Running Back Seth McGowan und Laquon Treadwell nach Pass von Daniel Jones führten die Colts zur Pause 14:7 und erwischten nach der Pause einen Traumstart. Mit der ersten Aktion sackte Justin Walley Miamis Quarterback Kyle McCord und Adetomiwa Adebawore trug den Ball zum 21:7 in die Endzone. 

Daniel Jones warf einen Touchdown-Pass, aber auch zwei Interceptions.
Daniel Jones warf einen Touchdown-Pass, aber auch zwei Interceptions.(Bild: AFP/JUSTIN CASTERLINE)

Field Goal vergeben
Von da an gelang der Colts-Offensive um Jones und Raimann aber nicht mehr viel, kamen die Dolphins Anfang des vierten Viertels aber auf 22:24 voran – und hätten auch die Führung übernehmen können. Doch Kicker Gonzalez vergab ein Field Goal aus 51 Yards. So feierten die Colts, obwohl sie die Saison fast schon aufgegeben hatten, den dritten Saisonsieg.

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