14-Year-Old Flees from Police on an E-Scooter

Refused a drug test

When the police officers addressed the rider again through the open window of the patrol car, he turned around once more. He was finally stopped just before Bauernstraße. During the check, the police officers observed clear signs that the 14-year-old from Wels was under the influence of drugs. However, the teenager refused to take a drug test and also refused to undergo a clinical examination. During the technical inspection, the police officers determined that the e-scooter had a power output of 2,000 watts. The 14-year-old is facing multiple charges.