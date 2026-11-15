At over 50 km/h
14-Year-Old Flees from Police on an E-Scooter
A 14-year-old riding an e-scooter engaged in a chase with police on Saturday evening in downtown Wels. The patrol car was traveling at 50 km/h just to keep up with the e-scooter. When they finally managed to stop the teenager, it turned out that he was under the influence of drugs.
A Wels police patrol spotted a rider on a completely unlit e-scooter without a helmet around 5:15 p.m. on Saturday in the area of Maria-Theresia-Straße near Fabrikstraße. The officers gave chase, but the rider—who appeared to be very young—immediately fled and rode into Fabrikstraße, disregarding the “No Entry” sign.
Riding Without Lights
According to witnesses, the fleeing e-scooter rider then drove recklessly and at a speed far in excess of the limit. Despite the officers clearly addressing him through the open window of the patrol car, the rider decided once again to continue his escape and rode toward Noitzmühle at a speed far exceeding the limit and without any lights. The officers had to accelerate the patrol car to over 50 km/h to keep up with him.
Refused a drug test
When the police officers addressed the rider again through the open window of the patrol car, he turned around once more. He was finally stopped just before Bauernstraße. During the check, the police officers observed clear signs that the 14-year-old from Wels was under the influence of drugs. However, the teenager refused to take a drug test and also refused to undergo a clinical examination. During the technical inspection, the police officers determined that the e-scooter had a power output of 2,000 watts. The 14-year-old is facing multiple charges.
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