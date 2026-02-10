Vorteilswelt
Sozialer Zuschuss

Land OÖ zahlt auch heuer 200 Euro fürs Heizen aus

Oberösterreich
10.02.2026 10:00
(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mehr als 38.000 Oberösterreicher haben nach der Heizsaison 2024/25 um Unterstützung angesucht. 25.568 Anträge wurden genehmigt. Auch heuer zahlt das Land 200 Euro Heizkostenzuschuss – Anträge sind bis 15. Mai möglich.

Exakt 38.058 Oberösterreicher haben nach der Heizsaison 2024/25 um eine finanzielle Unterstützung angesucht. 25.568 Anträge wurden genehmigt, 12.499 scheiterten an den formellen Kriterien.

Der Heizkostenzuschuss beträgt 200 Euro. Die Einkommensgrenze liegt bei 21.833 Euro brutto pro Jahr für Ein-Personen-Haushalte, bei Mehr-Personen-Haushalten bei 30.913 Euro brutto pro Jahr.

Diese Kriterien gelten auch heuer: Das Sozialressort unterstützt Haushalte mit geringem Einkommen erneut mit dem Heizkostenzuschuss, informiert Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).
„Mit dem Heizkostenzuschuss leisten wir einen aktiven Beitrag zur Entlastung einkommensschwacher Haushalte“, so Dörfel.

Die Beantragung erfolgt digital über ooe.gv.at. Das Online-Formular ist auszufüllen, Unterlagen sind nicht erforderlich. Die Überprüfung von Einkommen, Wohnadresse und Haushaltsgröße erfolgt über die Transparenzdatenbank und das Zentrale Melderegister.
Anträge sind von 16. März bis 15. Mai möglich.

In der vergangenen Heizsaison wurden 5,1 Millionen Euro an 25.568 Bezieher ausbezahlt. Ein Jahr zuvor waren es knapp 5,4 Millionen Euro für 26.980 Bezieher. Für die laufende Heizsaison wird aufgrund des durchgehend kalten Winters ein neuer Rekord erwartet.

