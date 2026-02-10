Land OÖ zahlt auch heuer 200 Euro fürs Heizen aus

Die Beantragung erfolgt digital über ooe.gv.at. Das Online-Formular ist auszufüllen, Unterlagen sind nicht erforderlich. Die Überprüfung von Einkommen, Wohnadresse und Haushaltsgröße erfolgt über die Transparenzdatenbank und das Zentrale Melderegister.

Anträge sind von 16. März bis 15. Mai möglich.