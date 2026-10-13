Wie beim Sprit: Staat soll Heizpreise deckeln

Wer mit Heizöl heizt, muss derzeit ordentlich tief in die Tasche greifen. Seit Ende Juni ist der Preis im Schnitt um 48,3 Prozent gestiegen, im Vergleich zum September des Vorjahres beträgt der Anstieg sogar 75,4 Prozent. Auch Besitzer von Pelletheizungen müssen deutlich mehr bezahlen: Seit Juni sind die Preise um 8,2 Prozent gestiegen, innerhalb eines Jahres sogar um 34 Prozent. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Heizsaison vor der Tür steht bzw. macherorts gar schon begonnen hat.