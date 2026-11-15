LIVE: Slalom Season Opener! Can the ÖSV Stars Deliver?

A strong performance by ÖSV star Joshua Sturm in the first slalom run. The Austrian is in third place at the halfway point in Levi. Once again, the blisteringly fast Lucas Pinheiro Braathen is in the lead. The Brazilian skier has pulled well ahead of Clement Noel of France (+0.65), Sturm (+0.84), and the rest of the field. The decisive second run starts at 1 p.m.