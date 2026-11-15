Erbe der Babenberger erzählt 800 Jahre Geschichte

Zum Landesfeiertag am 15. November durfte die „Krone“ mit Landeschefin Johanna Mikl-Leitner Blicke auf die Gründungsurkunden des Stiftes Lilienfeld werfen – 1209 signiert von Herzog Leopold VI.
Es sind erstaunlich gut erhaltene Pergamente, doch ihre Botschaft ist über acht Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben. Tief verwahrt im Archiv des Stiftes Lilienfeld erzählen zwei historische Gründungsurkunden von den Anfängen des Klosters – und von jenen Herrschern aus dem Geschlecht der Babenberger, die Niederösterreich entscheidend geprägt haben.
Die Wurzeln des Landes
Die auf den 7. und 13. April 1209 datierten Urkunden, mit denen Herzog Leopold VI., Urenkel des heiligen Leopold III., die Gründung der Abtei besiegelte. „Beide sind prägende Gestalten unserer Landesgeschichte“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das Wirken der Babenberger erinnere daran, wie tief Glaube und Kultur in den Wurzeln des Landes verankert seien. Auch Abt Pius Maurer wies auf dieses besondere Vermächtnis hin.
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