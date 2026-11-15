Erbe der Babenberger erzählt 800 Jahre Geschichte

Die Wurzeln des Landes

Die auf den 7. und 13. April 1209 datierten Urkunden, mit denen Herzog Leopold VI., Urenkel des heiligen Leopold III., die Gründung der Abtei besiegelte. „Beide sind prägende Gestalten unserer Landesgeschichte“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das Wirken der Babenberger erinnere daran, wie tief Glaube und Kultur in den Wurzeln des Landes verankert seien. Auch Abt Pius Maurer wies auf dieses besondere Vermächtnis hin.