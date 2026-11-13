Bosch warnt: Fake-Mitarbeiter zocken Opfer ab

Die Firma Bosch warnt derzeit vor falschen Mitarbeitern. Diese bieten Wartungen oder Reparaturen an. Nach mangelnder Arbeit oder unnötigen Gerätetäuschen käme es schließlich zu überhöhten Rechnungen.
Betrügerische Anbieter könnten oft täuschend echt wirken, so die Firma. Daher sollten Kontaktdaten für Wartungen oder Reparaturen ausschließlich der offiziellen Hersteller-Website oder den Originalunterlagen entnommen werden.
„Im Zweifelsfall schafft ein direkter Anruf beim österreichweiten Buderus, Bosch und Junkers Werkskundendienst unter 01/79722-8555 sofortige Sicherheit“, empfiehlt Renata Plakalovic, Leiterin des Mehrmarkenkundendienstes von Bosch Österreich.
Auch beim Termin vor Ort sei Vorsicht geboten: Seriöse Kundendienst-mitarbeitende können sich ausweisen, erklären die notwendigen Arbeiten nachvollziehbar und setzen Kundinnen und Kunden nicht unter Zeit- oder Entscheidungsdruck.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.