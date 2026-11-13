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Unnötige Reparaturen

Bosch warnt: Fake-Mitarbeiter zocken Opfer ab

Salzburg
13.11.2026 20:30
Symbolbild des Firmenlogos.
Symbolbild des Firmenlogos.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Firma Bosch warnt derzeit vor falschen Mitarbeitern. Diese bieten Wartungen oder Reparaturen an. Nach mangelnder Arbeit oder unnötigen Gerätetäuschen käme es schließlich zu überhöhten Rechnungen.

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Betrügerische Anbieter könnten oft täuschend echt wirken, so die Firma. Daher sollten Kontaktdaten für Wartungen oder Reparaturen ausschließlich der offiziellen Hersteller-Website oder den Originalunterlagen entnommen werden.

„Im Zweifelsfall schafft ein direkter Anruf beim österreichweiten Buderus, Bosch und Junkers Werkskundendienst unter 01/79722-8555 sofortige Sicherheit“, empfiehlt Renata Plakalovic, Leiterin des Mehrmarkenkundendienstes von Bosch Österreich. 

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Auch beim Termin vor Ort sei Vorsicht geboten: Seriöse Kundendienst-mitarbeitende können sich ausweisen, erklären die notwendigen Arbeiten nachvollziehbar und setzen Kundinnen und Kunden nicht unter Zeit- oder Entscheidungsdruck.

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