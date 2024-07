Stelzer jetzt Chef der Landeshauptleute-Konferenz

Offiziell erfolgt die Staffelübergabe durch seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch in Linz. Thematisch will Stelzer den Fokus auf „Ankurbelung der Wirtschaft und bessere Rahmenbedingungen für die Pflege und die Gesundheitsversorgung“ legen.