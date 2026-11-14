Närrisches Geheimnis: Das ist das Prinzenpaar

„Der Villacher Fasching ist die größte und traditionsreichste Faschingsveranstaltung Österreichs. Wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem 72. Villacher Fasching in eine neue, fantastische Saison zu starten. Die besondere Qualität unseres Programms das Herzblut unserer Gilde und die Begeisterung der Narren machen diese Zeit so einzigartig“, so Gildenkanzler Karl Glanznig.