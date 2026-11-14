Närrisches Geheimnis: Das ist das Prinzenpaar

Die Villacher Faschingsgilde hat Samstagvormittag ins Atrio in Villach geladen: Punkt 11:11 Uhr wurde das närrische Geheimnis um das diesjährige Prinzenpaar gelüftet.
Nicht traditionell zum Faschingswecken am 11. November, sondern am Samstag hat die Villacher Faschingsgilde ins Villacher Einkaufszentrum Atrio geladen, um ihr Faschingsprinzenpaar und das Kinderprinzenpaar zu präsentieren.
„Der Villacher Fasching ist die größte und traditionsreichste Faschingsveranstaltung Österreichs. Wir sind unglaublich stolz darauf, mit dem 72. Villacher Fasching in eine neue, fantastische Saison zu starten. Die besondere Qualität unseres Programms das Herzblut unserer Gilde und die Begeisterung der Narren machen diese Zeit so einzigartig“, so Gildenkanzler Karl Glanznig.
Um 11.11 Uhr war es schließlich so weit und das Prinzenpaar präsentierte sich den Interessierten. Prinzessin Ana I. (Ana Bernsteiner, Juristin im öffentlichen Dienst) und Prinz Fidelius LXXII (Racers-Chef Andreas Kulle) sowie die Kinderprinzessin Magdalena I. (Magdalena Mayer) und Kinderprinz Gaudelius LXI. (Maximilian Eder)
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