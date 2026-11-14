Daughter Saves the Day
Woman Seriously Injured Under a Fallen Horse
A mother was in the stable with her 11-year-old daughter when a horse suddenly collapsed outside its stall and fell on the mother. Although the horse got back up, allowing the mother to free herself, the woman was seriously injured. The 11-year-old called an ambulance, and the mother was flown to Linz.
A 43-year-old woman from Schönau im Mühlkreis was at the horse stable in her hometown with her 11-year-old daughter around 5:30 p.m. on Friday to tend to the horses boarded there. For reasons unknown at this time, one of the horses bolted from its stall and fell onto the 43-year-old, trapping her underneath.
Eleven-Year-Old Daughter Called for Help
After the horse got back up, she was able to free herself. The horse fell again and subsequently died in front of the stall. The 11-year-old called for help; after receiving emergency medical care, the 43-year-old was airlifted by rescue helicopter to the University Hospital Linz with serious injuries.
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