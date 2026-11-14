Cash “Buried”
Treasure Worth Millions Found in Orbán’s Inner Circle
The noose is tightening around Hungary’s former Prime Minister Viktor Orbán! The newly established anti-corruption agency NVVH has uncovered millions in hidden cash during an investigation into a former minister in his government. The stash had been meticulously concealed.
As part of the criminal proceedings against Miklos Sesztak, searches were conducted at several locations, the NVVH announced on Friday. During these searches, investigators found large amounts of cash in various currencies totaling 17.7 million euros.
Millions Were “Buried”
They discovered the money “buried in forests, hidden in agricultural buildings, warehouses, and residential properties, as well as in high-security safes in remote locations.”
Bribes from the Orbán Years
It has now been deposited into an account of the Hungarian Treasury, the agency further reported. Sesztak served as Minister of National Development between 2014 and 2018. He is alleged to have accepted bribes in connection with the purchase of used buses at inflated prices by state-owned transportation companies.
Orbán’s pro-European successor, Péter Magyar, described the discovery of the money as a turning point. “This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia,” he declared, alluding to Orbán’s former governing coalition.
Magyar’s Tisza Party had won the parliamentary election in April by a clear margin and replaced Orbán—who had left Hungary with serious deficits in the areas of democracy, the rule of law, and media freedom—after 16 years in power.
After taking office, Magyar announced investigations into corruption and abuse of power under Orbán’s leadership and established the anti-corruption agency NVVH. Three former ministers have since been arrested, including former Minister of Economy and ex-central bank chief György Matolcsy, who was considered Orbán’s “right-hand man.”
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