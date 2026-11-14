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Levi: Here Are the Start Numbers for the ÖSV Women’s Team

Nachrichten
14.11.2026 07:56
Katharina Truppe
Katharina Truppe(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Who will win the first women’s slalom of the new World Cup season? The race in Levi, which begins at 10 a.m. (live on the sportkrone.at live ticker), will be opened by Emma Aicher. Katharina Truppe will be the first ÖSV woman to take the course, starting with bib number three. 

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From the ÖSV’s perspective, the greatest hopes rest on Katharina Truppe. She’ll be the third to start. The other start numbers for the Austrian women are: Katharina Huber (10), Lisa Hörhager (25), Natalie Falch (26), Franziska Gritsch (40), Leonie Raich (46), and Valentina Rings-Wanner (70).

Here is the start list:

Liensberger and Gallhuber Absentfr
 Katharina Liensberger is absent from Levi. The Vorarlberg native was already back on skis following her serious training crash in early January, but she has yet to announce the date of her World Cup return.

Katharina Gallhuber will miss the first races of the season following knee arthroscopy.

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