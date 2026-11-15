Ehrenamt im Rampenlicht: Die Jury hat entschieden

Eine große Vielfalt an freiwilligem Engagement

Es ist nicht die Frage, wer es verdient, sondern wer es am meisten verdient: Mit dieser Frage beschäftigte sich die siebenköpfige Jury. Ihr gehörten Landeshauptmann Anton Mattle, Barbara Moser, Leiterin Werbung und Information Spar-Zentrale Wörgl, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, Claus Meinert, Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb, Herbert Peer vom „Netzwerk Tirol Hilft“, die Künstlerin Hannah Philomena Scheiber sowie Andrea Fink, Koordinatorin der Freiwilligen Partnerschaft, an. Gemeinsam haben sie aus mehr als 50 Einreichungen nun zehn Personen ausgewählt, deren Einsatz besonders berührt. Dabei konnten sie insgesamt 50 Punkte vergeben.