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„Krone“-Herzensmensch

Ehrenamt im Rampenlicht: Die Jury hat entschieden

Tirol
15.11.2026 13:00
Andrea Fink, Elisabeth Rathgeb, Barbara Moser, LA Anton Mattle, Herbert Peer, ...
Andrea Fink, Elisabeth Rathgeb, Barbara Moser, LA Anton Mattle, Herbert Peer, „Krone“-Chefredakteur Claus Meinert (v. links) vergeben die Punkte.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Bei so viel ehrenamtlichem Engagement kann sich Tirol glücklich schätzen. Über 50 Nominierungen gab es im Rahmen der „Krone Herzensmensch“-Aktion. Nun ist die Jury am Zug.

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Sie helfen, unterstützen und sind für andere da – oft ganz ohne großes Aufsehen. Mit der Herzensmensch-Gala am 27. November soll sich das ändern. Die Jury hat sich zusammengesetzt und ihre Auswahl getroffen. Alles andere als leicht! Denn die Vielfalt der Einreichungen war ebenso groß wie das freiwillige Engagement der Tirolerinnen und Tiroler.

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Wir wollen mit dieser Aktion die schönen Geschichten in unserem Land, von denen es sehr viele gibt, sichtbar machen. Es war allerdings alles andere als einfach.

Claus Meiner, Chefredakteur der „Tiroler Krone“

Bild: KMM

Eine große Vielfalt an freiwilligem Engagement
Es ist nicht die Frage, wer es verdient, sondern wer es am meisten verdient: Mit dieser Frage beschäftigte sich die siebenköpfige Jury. Ihr gehörten Landeshauptmann Anton Mattle, Barbara Moser, Leiterin Werbung und Information Spar-Zentrale Wörgl, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, Claus Meinert, Caritas-Direktorin Elisabeth Rathgeb, Herbert Peer vom „Netzwerk Tirol Hilft“, die Künstlerin Hannah Philomena Scheiber sowie Andrea Fink, Koordinatorin der Freiwilligen Partnerschaft, an. Gemeinsam haben sie aus mehr als 50 Einreichungen nun zehn Personen ausgewählt, deren Einsatz besonders berührt. Dabei konnten sie insgesamt 50 Punkte vergeben.

Die siebenköpfige Jury freuten sich über so viel Engagement in Tirol
Die siebenköpfige Jury freuten sich über so viel Engagement in Tirol(Bild: Christof Birbaumer)
50 Punkte konnte jeder vergeben
50 Punkte konnte jeder vergeben(Bild: Christof Birbaumer)
Elisabeth Rathgeb und Herbert Peer beraten sich intensiv
Elisabeth Rathgeb und Herbert Peer beraten sich intensiv(Bild: Christof Birbaumer)

Die stillen Helfer ins Rampenlicht rücken? 
Anton Mattle (ÖVP), der selbst jahrelang bei der Bergrettung Tirol tätig war, fand dazu klare Worte: „Teilweise ging es um die Reichweite der Initiative – trifft es eine spezielle Personengruppe. Und um die Frage, wo besonders viel persönliches Engagement vorhanden ist.“

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Teilweise ging es um die Reichweite der Initiative – trifft es eine spezielle Personengruppe. 

Anton Mattle, Tiroler Landeshauptmann 

Bild: Christof Birbaumer

„Ich habe in erster Linie versucht, die Menschen, die mehr im Hintergrund helfen, vor den Vorhang zu holen“, erklärte Barbara Moser. Regionalität und Kreativität spielten hingegen bei Jurorin Hannah Philomena Scheiber eine große Rolle. „Auszeichnungen sollen auch nicht zu häufig und leichtfertig vergeben werden“, betonte am Ende der Landeshauptmann. Jeder ehrenamtliche Helfer leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Nicht umsonst hat die Landesregierung 2026 zum „Jahr des Ehrenamtes“ ausgerufen.

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Riesige Vorfreude auf die Herzensmensch-Gala 
„Ich freue mich sehr, am 27. November die gekürten ,Krone‘-Herzensmenschen begrüßen zu dürfen. Wir wollen mit dieser Aktion die schönen Geschichten in unserem Land, von denen es sehr viele gibt, sichtbar machen. Es war allerdings alles andere als einfach, nur zehn Personen aus den Einreichungen auszuwählen. Alle hätten eine Auszeichnung verdient“, so Chefredakteur Claus Meinert.

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