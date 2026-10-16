Lesen lernen: Wie Eltern den Kindern dabei helfen

Lesefreude soll Teil des Familienalltags sein

Buchstaben erkennen, Laute verbinden, Wörter entziffern und schließlich ganze Sätze verstehen: Lesenlernen ist für Kinder ein großer Entwicklungsschritt. Die Schule legt dafür die Grundlage. Doch auch Eltern können viel dazu beitragen, dass aus Entziffern zunehmend flüssiges Lesen und schließlich Lesefreude wird. Und unterstützen, wo Schule allein nicht ausreicht: durch regelmäßige Übung, Geduld und eine lesefreundliche Umgebung zu Hause. Dabei geht es nicht darum, „mehr Schule“ zu machen, sondern Lesen selbstverständlich in den Alltag einzubauen.