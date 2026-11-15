„Tatort“: Fasching im Kopf beim Team Münster

Und der hat es in der letzten Stunde des Krimis in sich. Es warten Reptilienbisse, Segelflug-Abenteuer und Fast-Food-Gelage am Seziertisch. Versuchen Sie erst gar nicht, hier mit Logik den Fall zu lösen, denn davon hat man sich in Münster längst verabschiedet. Die Hauptdarsteller Jan Josef Liefers und Axel Prahl genießen es sichtlich, sich unter der Regie von Nils Willbrandt noch weiter als sonst aus dem Fenster zu lehnen. Liefers zum Thema närrische Zeit: „Es gibt Feste, die sind tief verwurzelt in kulturellen Traditionen und sie prägen uns Menschen. Als Kind kannte ich Fasching, das war ein Tag, an dem ich sein durfte, wer ich wollte. Heute scheint es, als läge all das weit zurück. Dabei habe ich einfach den Identitätstausch zum Beruf gemacht und habe nun 365 Tage Karneval. Raffiniert, was?“