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„Narrentanz“

„Tatort“: Fasching im Kopf beim Team Münster

Unterhaltung
15.11.2026 13:31
mediziner Friedrich Boerne (li.) und Axel Prahl als Kommissar Frank Thiel bilden gemeinsam das ...
mediziner Friedrich Boerne (li.) und Axel Prahl als Kommissar Frank Thiel bilden gemeinsam das beliebte „Tatort“-Team Münster.(Bild: MARTIN_VALENTIN_MENKE)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

„Narrentanz“ heißt passenderweise der neue Krimi aus Münster (20.15 Uhr, ORF 2), bei dem der Tod eines Gardetanz-Trainers nur der Auftakt für eine große Portion Wahnwitz ist ...

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Dass die Faschingsfolge des „Tatort“ aus Münster kommt, ist wohl keine Überraschung. Schließlich ist das Ermittler-Duo Friedrich Boerne und Frank Thiel berühmt-berüchtigt für allerlei Klamauk, Satire und Surreales. Und wir steigen auch gleich mit einem Tod bei den Gardemädchen ein – deren Vereinsleiter bricht während einer Probe vergiftet zusammen. Die erste halbe Stunde von „Narrentanz“ (20.15 Uhr, ORF 2) wird dann auch ganz züchtig und stringent ermittelt. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn in Münster zählt nicht der sichtbare Karneval, sondern der Fasching im Kopf.

Fasching mit Mord in Münster.
Fasching mit Mord in Münster.(Bild: MARTIN_VALENTIN_MENKE)

Und der hat es in der letzten Stunde des Krimis in sich. Es warten Reptilienbisse, Segelflug-Abenteuer und Fast-Food-Gelage am Seziertisch. Versuchen Sie erst gar nicht, hier mit Logik den Fall zu lösen, denn davon hat man sich in Münster längst verabschiedet. Die Hauptdarsteller Jan Josef Liefers und Axel Prahl genießen es sichtlich, sich unter der Regie von Nils Willbrandt noch weiter als sonst aus dem Fenster zu lehnen. Liefers zum Thema närrische Zeit: „Es gibt Feste, die sind tief verwurzelt in kulturellen Traditionen und sie prägen uns Menschen. Als Kind kannte ich Fasching, das war ein Tag, an dem ich sein durfte, wer ich wollte. Heute scheint es, als läge all das weit zurück. Dabei habe ich einfach den Identitätstausch zum Beruf gemacht und habe nun 365 Tage Karneval. Raffiniert, was?“

Die neue Staatsanwältin hat Startschwierigkeiten.
Die neue Staatsanwältin hat Startschwierigkeiten.(Bild: MARTIN_VALENTIN_MENKE)

Neben all dem, was in dieser Folge passiert, geht fast ein wenig unter, dass Lou Strenger als Staatsanwältin Nicole König neu ins Team kommt und sich gleich mit Fitnesstests und Optimierungswünschen unbeliebt macht. Ob noch mehr Reibung diesem „Tatort“ gut tun wird?

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„Narrentanz“ wird jedenfalls allen Münster-Fans besonders gut gefallen, doch all jene, die sich einen klassischen Krimi mit glaubhafter Handlung wünschen, sollten diesmal lieber nicht einschalten.

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