„Tatort“ Zürich: Kein Platz für unnötige Klischees

Die Ermittlungen führen aber auch in die Rockerszene, wo der bärbeißige Simon (Ronald Zehrfeld) nach acht Jahren Gefängnis wegen Drogendelikten früher entlassen wurde. Er ist nicht nur der Ex-Mann der Verstorbenen, sondern will auch seine Tochter Nadja (Stella Alraun) erziehen – doch die ist nicht auffindbar. So muss er widerwillig mit der Polizei kooperieren und macht sich in einer ungewöhnlichen Konstellation nebenbei gemeinsam mit Jakob auf die Suche. Dabei kommen weitere Familiengeheimnisse ans Licht, die das bisher Geglaubte ins Wanken bringen – bis zum unvermeidlichen Showdown.