„Tatort“ in Kiel: Ein Neubeginn in zwei Teilen

Neustart in Kiel. Hauptkommissarin Mila Şahin bekommt die Polizeipsychologin Elli Krieger zur Seite gestellt und muss mit ihrer alten Polizeifreundin Anna Nowak einen Mord im Wirtschaftsmilieu aufklären (20.15 Uhr, ORF 2). Ein adäquater Beginn in die Post-Borowski-Ära, bei dem aber noch Luft nach oben bleibt.
Neustart in Norddeutschland. Nach dem Aus von Kult-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) startet der Kiel-Ableger des „Tatort“ gleich mit einer Doppelfolge. In „Unter Freunden“ bewirbt sich Hauptkommissarin Mila Şahin (Almila Bagriacik) für die Rolle der Kripoleitung – unter anderem auch deshalb, weil sie jemanden finanziell unterstützt und dabei Druck verspürt. Um den Job zu bekommen, wird sie von der Polizeipsychologin Elli Krieger (Karoline Schuch) begutachtet, mit deren sachlichen Art und Weise an Dinge heranzugehen die emotionale Ermittlerin gar nicht klarkommt.
Dafür rennt der Schmäh mit ihrer neuen Partnerin Anna Nowak (Lilith Stangenberg), die von Berlin nach Kiel kam und die mit Şahin bereits die Polizeischule besuchte. Zusammen haben sie einen Mordfall im Wirtschaftsmilieu zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die in Kiel ansässige Tech-Firma Prometheus und ihr etwas schwindliges Finanzverhalten in den offiziellen Büchern.
Bei den Nachforschungen wendet sich das Kommissarinnenduo an den Wirtschaftsermittler Jan Kuper (Sven Schelka) vom LKA, doch schnell wird klar, dass der ein doppeltes Spiel treibt. Während Şahin an den Ermittlungen vieles anzweifelt, beißt sich Nowak – auch privat – schwerer in den Fall fest, als es gesund für sie wäre. Als es einen weiteren Toten gibt, überstürzen sich die Ereignisse und es wird für alle immer brenzliger.
Der erste Kiel-„Tatort“ seit März 2025 ist gleichzeitig ein notwendiger Neubeginn, der Lust auf mehr macht. Şahin kriegt mit Krieger einen menschlichen Gegenpart zur Seite gestellt, der Raum für interessante Erzählstrukturen öffnet. Stangenberg begeistert als gebrochene Ermittlerin mit vielen Geheimnissen, die Handlung wirkt schlüssig, baut sich aber zäh auf. Kommenden Sonntag geht es mit „Unter Feinden“ weiter – ein bisschen mehr Tempo hätte dem ersten Teil aber durchaus gutgetan.
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