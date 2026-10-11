„Tatort“ in Kiel: Ein Neubeginn in zwei Teilen

Bei den Nachforschungen wendet sich das Kommissarinnenduo an den Wirtschaftsermittler Jan Kuper (Sven Schelka) vom LKA, doch schnell wird klar, dass der ein doppeltes Spiel treibt. Während Şahin an den Ermittlungen vieles anzweifelt, beißt sich Nowak – auch privat – schwerer in den Fall fest, als es gesund für sie wäre. Als es einen weiteren Toten gibt, überstürzen sich die Ereignisse und es wird für alle immer brenzliger.