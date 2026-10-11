Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“ in Kiel: Ein Neubeginn in zwei Teilen

Unterhaltung
11.10.2026 16:00
Anna Nowak (Lilith Stangenberg) und Mila Şahin (Almila Bagriacik) finden nach Jahren wieder ...
Anna Nowak (Lilith Stangenberg) und Mila Şahin (Almila Bagriacik) finden nach Jahren wieder beruflich zusammen.(Bild: ARD)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Neustart in Kiel. Hauptkommissarin Mila Şahin bekommt die Polizeipsychologin Elli Krieger zur Seite gestellt und muss mit ihrer alten Polizeifreundin Anna Nowak einen Mord im Wirtschaftsmilieu aufklären (20.15 Uhr, ORF 2). Ein adäquater Beginn in die Post-Borowski-Ära, bei dem aber noch Luft nach oben bleibt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Neustart in Norddeutschland. Nach dem Aus von Kult-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) startet der Kiel-Ableger des „Tatort“ gleich mit einer Doppelfolge. In „Unter Freunden“ bewirbt sich Hauptkommissarin Mila Şahin (Almila Bagriacik) für die Rolle der Kripoleitung – unter anderem auch deshalb, weil sie jemanden finanziell unterstützt und dabei Druck verspürt. Um den Job zu bekommen, wird sie von der Polizeipsychologin Elli Krieger (Karoline Schuch) begutachtet, mit deren sachlichen Art und Weise an Dinge heranzugehen die emotionale Ermittlerin gar nicht klarkommt.

Dafür rennt der Schmäh mit ihrer neuen Partnerin Anna Nowak (Lilith Stangenberg), die von Berlin nach Kiel kam und die mit Şahin bereits die Polizeischule besuchte. Zusammen haben sie einen Mordfall im Wirtschaftsmilieu zu untersuchen. Im Mittelpunkt steht die in Kiel ansässige Tech-Firma Prometheus und ihr etwas schwindliges Finanzverhalten in den offiziellen Büchern.

LKA-Ermittler Kuper (r.) begibt sich in Teufels Küche. Welche Rolle spielt er im sinistren ...
LKA-Ermittler Kuper (r.) begibt sich in Teufels Küche. Welche Rolle spielt er im sinistren Spiel?(Bild: NDR/ARD/Thorsten Jander)

Bei den Nachforschungen wendet sich das Kommissarinnenduo an den Wirtschaftsermittler Jan Kuper (Sven Schelka) vom LKA, doch schnell wird klar, dass der ein doppeltes Spiel treibt. Während Şahin an den Ermittlungen vieles anzweifelt, beißt sich Nowak – auch privat – schwerer in den Fall fest, als es gesund für sie wäre. Als es einen weiteren Toten gibt, überstürzen sich die Ereignisse und es wird für alle immer brenzliger.

Der erste Kiel-„Tatort“ seit März 2025 ist gleichzeitig ein notwendiger Neubeginn, der Lust auf mehr macht. Şahin kriegt mit Krieger einen menschlichen Gegenpart zur Seite gestellt, der Raum für interessante Erzählstrukturen öffnet. Stangenberg begeistert als gebrochene Ermittlerin mit vielen Geheimnissen, die Handlung wirkt schlüssig, baut sich aber zäh auf. Kommenden Sonntag geht es mit „Unter Feinden“ weiter – ein bisschen mehr Tempo hätte dem ersten Teil aber durchaus gutgetan.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
11.10.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Achtjähriger Bub schlug und trat seine Lehrerin
95.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut Schulunterrichtsgesetz kann ein Schüler bei schwerwiegender Pflichtverletzung oder akuter ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
83.578 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Österreich
Verdienen mehr als Minister: „Keine zahlt Steuern“
64.174 mal gelesen
Im Rotlichtmilieu dürfte es laut Insiderin Kim Probleme in Sachen Steuern geben – in der „Krone“ ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2478 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Außenpolitik
Böses Erwachen für Kiew: „Angefühlt wie Falle“
1243 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat die Ukraine mit seinem Deal mit Russland überrascht.
Außenpolitik
Trump: USA kaufen jetzt Diesel aus Russland
1132 mal kommentiert
Die Präsidenten von Russland und den USA haben offenbar einen Deal geschlossen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf