Der Kieler „Tatort“: Am Ende wird es doch spannend

Nach dem Tod von Mitarbeiterin Francesca Polidoro (Julia Goldberg) tritt Schwester Chiara (Romina Küper) vor der Kieler Polizeistation in Hungerstreik, weil sie den Mordfall geklärt wissen möchte. Währenddessen verliert Şahin die Geduld und konfrontiert den dubiosen Kollegen Jan Kuper (Sven Schelka) ohne offiziellen Dienstauftrag. Das kulminiert in einen atemberaubenden Showdown, der für so manch schräge Plotlücken entschädigt.

Hätte man die Handlung der beiden neuen Kieler „Tatort“-Folgen gestrafft und in einen abendfüllenden Film gepresst, würde einem als Zuseher viel Langeweile und Ärger erspart geblieben sein. Die Spannung am Ende täuscht aber viel hinweg, aber hier noch sehr viel Luft nach oben ...