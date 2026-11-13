77-Year-Old Struck by Truck While Heading to the Restroom

At around 5:50 a.m. on Friday, a 77-year-old Bulgarian citizen was crossing the through lane of the Ansfelden Süd highway rest stop on foot to use the restroom facilities there. At the same time, a 52-year-old Croatian citizen from Wels was driving his semi-truck—coming from the A1 Westautobahn—down the Ansfelden exit ramp toward a roundabout at the Ansfelden Süd rest area.