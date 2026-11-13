Cast your vote
Who will be Upper Austria’s “Kinderland” hero?
The “Krone,” the State of Upper Austria, and the Upper Austrian Department of Education are shining a spotlight on the people who are there for our children every day. Cast your vote now and choose your “Kinderland” hero from a daycare center, preschool, or after-school program.
Education thrives on relationships. This is especially evident in daycare centers, kindergartens, and after-school care centers, because the relationships children form with their caregivers in these early childhood education and care facilities stay with them for a lifetime. For this reason, the State of Upper Austria, in collaboration with the “Krone,” is searching for the most popular educator or teaching assistant, as this profession performs particularly valuable work every single day. Here’s how it works:
- Select a kindergarten, daycare center, or after-school care center from the form.
- Enter the first and last name of the educator or teaching assistant.
- Click “Cast Your Vote,” and you’re all set.
Voting is open until April 30. The educator or teaching assistant with the most votes wins and will be honored at an awards ceremony on June 18, 2027.
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