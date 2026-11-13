Fraud Trial Against Former Manager of Energie Ried

Statement of Facts

After inconsistencies came to light in 2021, the new management of Energie Ried GmbH—a wholly owned subsidiary of the City of Ried—engaged a law firm, which submitted a corresponding statement of facts to the public prosecutor’s office. The investigation revealed that between 2016 and the end of 2020, the defendant had reported inaccurate financial data to E-Control.



Significantly Higher Compensation Payments

According to the allegations, as a result, the company received significantly more compensation payments than it was entitled to—from 2019 to 2023 for electricity and from 2018 to 2022 for gas. The total amount is said to have been around 4.2 million euros. The loss was borne by grid users, who were charged excessive system usage fees.