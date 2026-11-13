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The amount in question is 4.2 million

Fraud Trial Against Former Manager of Energie Ried

Nachrichten
13.11.2026 07:47
The trial is scheduled for November 17 in Ried im Innkreis.
The trial is scheduled for November 17 in Ried im Innkreis.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)
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Von Krone Oberösterreich

The former commercial managing director of Ried Energie is set to stand trial on Tuesday, November 17, on charges of serious fraud. The Public Prosecutor’s Office for Economic Affairs and Corruption (WKStA) accuses him of intentionally reporting false financial data to E-Control for years. As a result, Energie Ried collected approximately 4.2 million euros in inflated grid costs for electricity and gas.

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If convicted, the former managing director faces a prison sentence of 1 to 10 years; the requested corporate fine carries a penalty of up to 100 daily rates. The amount of a daily fine ranges from 50 to 30,000 euros, depending on the company’s annual revenue, and is determined by the court. The WKStA has discontinued its investigation into the former technical managing director.

Statement of Facts
After inconsistencies came to light in 2021, the new management of Energie Ried GmbH—a wholly owned subsidiary of the City of Ried—engaged a law firm, which submitted a corresponding statement of facts to the public prosecutor’s office. The investigation revealed that between 2016 and the end of 2020, the defendant had reported inaccurate financial data to E-Control.

Significantly Higher Compensation Payments
According to the allegations, as a result, the company received significantly more compensation payments than it was entitled to—from 2019 to 2023 for electricity and from 2018 to 2022 for gas. The total amount is said to have been around 4.2 million euros. The loss was borne by grid users, who were charged excessive system usage fees.

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