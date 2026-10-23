Erster Schnee in Tirol lässt die Buchungen rieseln

Der Spätwinter wird immer mehr zur Zitterpartie

Das sei für die Branche fordernd, sagen Siller und Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP). Mit Blick auf die bevorstehende Wintersaison zeigt sich, dass die Nebensaisonen immer noch mehr zur Zitterpartie werden. Obwohl 72 Prozent der befragten Betriebe laut Tourismusbarometer der Tirol Werbung mit der Buchungslage für die heurige Wintersaison zufrieden oder sehr zufrieden sind. Im Vorjahr lag dieser Wert allerdings bei 82 Prozent. „März und April sind in puncto Nachfrage herausfordernd“, nennt Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung, einen Grund für die leichte Unsicherheit. Viele Urlauber warten ab und buchen erst, wenn noch einmal Schnee fällt.