Sleeping Pills in Wine
Thieving Caregiver Sentenced to 3.5 Years Behind Bars
On Thursday, a partially confessed 43-year-old Slovak woman was sentenced to three and a half years in prison by the Linz Regional Court for repeatedly stealing from elderly patients while working as a caregiver. In one instance, she spiked an 84-year-old man’s red wine with sleeping pills.
In 2025, she broke into a family’s home in Linz and stole a total of 5,650 euros. In April 2026, the con artist—who had been placed by a large social services organization—was supposed to care for a very elderly couple.
Jewelry and watches worth 250,000 euros
But on the very first evening, she slipped sleeping pills into the 84-year-old man’s glass of red wine, then emptied the safe and stole jewelry and watches worth 250,000 euros before disappearing. The insurance company has still not paid out because it was not a burglary. When the Slovak woman drugged another elderly woman with a sleeping pill in November, she was caught and arrested.
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