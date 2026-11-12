Thieving Caregiver Sentenced to 3.5 Years Behind Bars

Jewelry and watches worth 250,000 euros

But on the very first evening, she slipped sleeping pills into the 84-year-old man’s glass of red wine, then emptied the safe and stole jewelry and watches worth 250,000 euros before disappearing. The insurance company has still not paid out because it was not a burglary. When the Slovak woman drugged another elderly woman with a sleeping pill in November, she was caught and arrested.