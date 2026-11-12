Pelted with stones
After an attack: Man injured by police in Lower Austria
Dramatic scenes unfolded on Thursday in Michelhausen in the Tulln district: After an attack on police officers, an officer was forced to draw his firearm. A man was injured in the incident and had to be taken to the hospital.
The incident occurred near the Westbahn railway line. Around 10:30 a.m., the railway company reported that a disoriented person was wandering on the tracks within the municipality of Michelhausen. When the officers intervened, the situation reportedly escalated quickly. Even the use of pepper spray apparently failed to stop the man: According to police, he remained uncooperative.
Man Is Out of Life-Threatening Condition
Eventually, a shot was fired. The man was hit and, after receiving emergency medical treatment, had to be taken to Tulln University Hospital. According to police, based on current information, he is no longer in critical condition.
Investigation Underway Following Police Shooting
What exactly happened during the operation and how the use of a firearm came about is now the subject of a comprehensive investigation. According to information from “Krone,” the man is said to have previously thrown stones at the officers. The Investigation and Complaints Office for Allegations of Abuse (EBM) and officers from the Lower Austria State Criminal Police Office have taken over the investigation.
Forensic work and evidence collection were also necessary. To facilitate this, the Westbahn line in the affected area had to be temporarily closed. Trains are being rerouted via the old Westbahn line. Delays of up to three hours are expected.
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